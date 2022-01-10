В Тюменской области с начала 2022 года задержали 148 пьяных водителей. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюменской области с начала 2022 года задержали 148 пьяных водителей. В ГИБДД рассказали о нескольких случаях, когда местных жителей застукали пьяными за рулем.

В Ялуторовске автоинспекторы остановили «Ладу-Приору», которой управлял 23-летний пьяный водитель. Показания алкотестера составили 1,35 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Мужчина пил пиво с подругой, а потом решил прокатиться по городу. На него составили административный материал, автомобиль помещен на спецстоянку.

– 0,33 мг алкоголя в выдыхаемом воздухе показал алкотестер у 37-летнего жителя села Кутарбитка Тобольского района, который задержан за рулем «Лады-211440». Мужчина пояснил, что выпил в гостях один литр пива и поехал домой. Водитель будет лишен права управления транспортом за пьяное вождение, – сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

ГИБДД призывает жителей региона к трезвому вождению и просит сообщать в полицию о тех водителях, которые выезжают на дорогу будучи в состоянии алкогольного опьянения.