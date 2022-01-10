Парковки в центре Тюмени снова стали платными. Фото: Мария Толстихина

Парковки в центре Тюмени снова стали платными. Плату не брали лишь в новогодние каникулы.

Отметим, что в центре областной столицы действуют 75 платных паркингов. С их реестром можно ознакомиться на сайте tmn-parking.ru или в мобильном приложении «Тюменские парковки». Справки по телефону 8 (800) 250-07-22, передает «МегаТюмень».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в региональной столице с 29 ноября 2021 года парковки в центре города стали платными. Такое решение вызвало немало возмущений со стороны тюменских автомобилистов, ведь платить за парковку согласен не каждый.

Однако после того, как решение властей всё-таки вступило в силу, многие из жителей обрадовались пустым дорогам и возможности припарковаться в центре города в любое время.

– Успеть оплатить нужно до 23.59, иначе «письмо счастья» непременно найдет вас. Ваш регистрационный номер отследят камеры. Сумма штрафа составит 2500 рублей, – комментирует директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Евгений Ташланов.