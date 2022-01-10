В Ялуторовске мужчина сломал руку табуретом своей знакомой. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела ялуторовской полиции поступила информация об обращении за медицинской помощью жительницы района. Врачи диагностировали у пострадавшей перелом руки.

Участковый задержал подозреваемого. Как стало известно полицейскому, потерпевшая находилась в гостях у подруги в деревне Анисимовка. В застолье участвовал и их общий знакомый 1977 года рождения. В ходе вечера между гостями возникла ссора.

– После словесной перепалки мужчина схватил табурет и ударил 43-летнюю женщину. Хозяйка дома вмешалась в конфликт и успокоила оппонентов. На следующий день потерпевшая обратилась в больницу, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении ранее не судимого подозреваемого отделением дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция данной статьи подразумевает лишение свободы на срок до пяти лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.