В Тюмени судимая за кражу женщина через туалет сбежала из колонии. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени суд вынес приговор в отношении Натальи Конаковой, которая сбежала из мест лишения свободы. Отметим, что женщину осудили в марте 2021 года к полутора годам колонии-поселения, однако 10 сентября ей не сиделось на месте.

– Ночью, находясь на втором этаже в туалете, воспользовавшись отсутствием контроля, она вылезла в окно, перемахнула через забор и покинула территорию исправительного учреждения. Днём этого же дня ее задержали сотрудники колонии в квартире знакомых в Тюмени, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

На судебном заседании подсудимая вину признала. Дело рассматривалось в особом порядке. Женщина ранее судима, характеризуется отрицательно. Суд, с учетом всех обстоятельств дела, назначил Наталье Конаковой наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Теперь отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.

Ранее «КП»-Тюмень» писала, что в Тюмени осудили 43-летнего Александра Новикова, который, отбывая наказание в исправительной колонии № 2, сбежал из мест лишения свободы. Выступая с последним словом, мужчина заявил о помутнении рассудка. Действительно, другой причиной его побег объяснить трудно, ведь из назначенных 23 лет лишения свободы ему оставалось отбыть всего два.