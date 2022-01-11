Погода на 11 января 2022 года в Тюмени: незначительное похолодание

В Тюмени ожидается незначительное похолодание. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 11 января, с утра и до самого вечера небо в Тюмени будет скрыто за облаками. Без осадков.

Температура воздуха ночью минус 13 градусов, днем ожидается минус 12 – 14. Вечером столбики термометров покажут 14 – 16 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3 – 6 метров в секунду.

11 января церковь чтит память 14 тысяч убитых в Вифлееме младенцев. В старину в этот день было принято в сумерках отдыхать на печи и полатях, рассказывая детям сказки и загадывая загадки.

Молодежь проводила время на посиделках. Наши предки в этот день следили за ветром и облаками: если ветер дул с севера, а небо при этом было безоблачным, то следовало ожидать мороза.