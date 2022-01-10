Почти две тысячи тюменцев привлекут к оплачиваемым общественным работам в 2022 году. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области 1 800 жителей привлекут к оплачиваемым общественным работам в 2022 году. Об этом на онлайн-заседании регионального правительства доложил директор областного департамента труда и занятости населения Александр Сидоров.

По его информации, за 11 месяцев 2021 года работодатели заявили в органы службы занятости 97,7 тысячи вакансий, 34,8 процента из которых приходится на сельскую местность. Именно поэтому реализация программы общественных работ имеет особое значение для сельских муниципалитетов региона.

– В число основных направлений общественных работ на 2022 год входят строительство, ремонт и содержание автодорог, прокладка водопроводных, газовых и канализационных коммуникаций, работа в строительном комплексе, лесном и сельском хозяйстве, уход за престарелыми, инвалидами и больными, благоустройство, – отметил Сидоров.