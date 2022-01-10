В тюменском гипермаркете мужчина украл понравившиеся ему кроссовки. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции № 2 по Тюмени поступило заявление от представителя магазина одной из крупных сетей гипермаркетов о том, что у них украли товары на сумму около 7 тысяч рублей. Стражи порядка изучили записи с камер видеонаблюдения, установили личность подозреваемого и задержали его.

Им оказался ранее судимый местный житель 1992 года рождения. Злоумышленник рассказал, по пути домой заехал в магазин для совершения покупок.

– В торговой точке у мужчины возник умысел украсть понравившиеся кроссовки. Похищенное изъято сотрудниками правоохранительных органов и возвращено в торговую точку, – сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В отношении задержанного отделом дознания ОП № 2 возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.