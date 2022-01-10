Погода на 10 января 2022 года в Тюмени: минус 12 днем

В Тюмени минус 12 днем. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 10 января, на протяжении всего дня небо в Тюмени будет покрыто облаками. Без осадков.

Температура воздуха ночью минус 16-17 градусов, днем ожидается минус 12. Вечером столбики термометров покажут 12 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3 – 6 метров в секунду.

В этот день почитается память преподобного Игнатия Ломского, Ярославского. Наши предки заметили, что погода в этот день указывает на погоду в июле будущего года. Если 10 января случатся снегопады и метели, то в июле будут частые дожди. Если в этот день скирды хлеба были покрыты инеем, это тоже был верный знак того, что будущее лето будет дождливым.