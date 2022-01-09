В 2022 году к общественным работам привлекут 1 800 жителей Тюменской области Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области определили главные направления общественных работ на 2022 год. Всего к ним планируют привлечь 1 800 жителей. Об этом сообщили в Информационном центре правительства Тюменской области.

- За 11 месяцев 2021 года работодатели заявили в органы службы занятости 97,7 тысячи вакансий, однако лишь 34,8 процента из них приходится на сельскую местность. Поэтому реализация программы общественных работ имеет особое значение для сельских муниципалитетов региона, - рассказал директор областного департамента труда и занятости населения Александр Сидоров.

В число основных направлений общественных работ входят строительство, ремонт и содержание автодорог, прокладка водопроводных, газовых и канализационных коммуникаций, работа в строительном комплексе, лесном и сельском хозяйстве, благоустройство, а также уход за престарелыми, инвалидами и больными.