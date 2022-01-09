Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 9 января 2022 года: скончались 11 человек

Последние новости о коронавирусе в Тюмени Фото: Вера Зенина

В Тюменской области продолжается пандемия коронавируса. По сообщению местного оперштаба, на сегодняшний день количество умерших от COVID-19 увеличилось на 11 человек. Всего с начала пандемии скончались 3 506 жителей.

Также напоминаем, что в регионе зарегистрировано 186 новых случаев заболевания. На данный момент 28 пациентов находятся на ИВЛ, а 24 508 – под медицинским наблюдением.

За последние сутки в России выявлено 16 246 человек с COVID-19 в 84 регионах, из них 1 980 (12,2%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 10 650 849 случаев в 85 регионах. Излечился от коронавируса 20 751 человек, с начала пандемии - 9 686 912. За сутки зафиксировано 763 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 316 163 человека.