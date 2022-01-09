Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 9 января 2022 года: заразились 186 человек

Последние новости о коронавирусе в Тюмени Фото: Вера Зенина

В Тюменской области продолжается пандемия коронавируса. Согласно данным местного оперштаба, за минувшие сутки зафиксировано 186 случаев заболевания, 31 из которых приходится на детей. Всего с начала пандемии заразились 91 834 человека.

На данный момент 28 пациентов находятся на ИВЛ (из общего числа заболевших), а 24 508 тюменцев остаются под медицинским наблюдением.

Однако есть и хорошие новости, за сутки от болезни излечились 62 человека, за весь период – 82 829.

Вакцинированы против коронавируса 1 002 722 жителя, полный курс прошли 950 401 тюменец.

За последние сутки в России выявлено 16 246 человек с COVID-19 в 84 регионах, из них 1 980 (12,2%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 10 650 849 случаев в 85 регионах. Излечился от коронавируса 20 751 человек, с начала пандемии - 9 686 912. За сутки зафиксировано 763 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 316 163 человека.