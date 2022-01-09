На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск столкнулись две иномарки: есть пострадавшие и погибший

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

На тюменских дорогах вновь пострадал люди. По сообщению районной Госавтоинспекции, авария произошла на 203-м километре трассы Тюмень - Ханты-Мансийск, там столкнулись «Тойота Лэнд Крузер» и «Тойота Камри».

- По предварительным данным, внедорожник выехал на встречную полосу, где врезался во второй автомобиль, - добавили в ведомстве.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В результате ДТП 46-летний водитель «Тойоты Лэнд Крузер», его 21-летняя дочь и еще одна 36-летняя пассажирка получили травмы. А 59-летний водитель «Тойоты Камри» - житель Курганской области - скончался в больнице.

Отметим, что за прошедшие сутки в области произошло семь аварий, в которых пострадали одиннадцать человек.