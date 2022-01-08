Пьяный тюменец учинил дебош на борту самолета

Фото: международный аэропорт Кольцово, соцсети

Жителя Тюмени привлекли к административной ответственности за беспорядок на борту самолета. Информацию об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорта МВД России по УрФО.

- 8 января около 02:00 в дежурную часть Линейного отдела МВД России в аэропорту Кольцово поступило сообщение о том, что к приземлившемуся самолету, выполнявшему рейс «Хургада - Екатеринбург», требуется наряд полиции. Прибывшие на место правоохранители задержали жителя Тюмени 1989 года рождения, который во время полета находился в алкогольном опьянении, выражался нецензурной бранью и не реагировал на замечания окружающих, - уточнили в ведомстве.

В итоге правонарушителя доставили в дежурную часть линейного отдела полиции, где в отношении него составили административный протокол по ч.1 статьи 20.1 КоАП РФ.