В Винзилях праздничное застолье двух братьев закончилось поножовщиной

В Винзилях праздничное застолье закончилось поножовщиной между братьями Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тюменского района поступило сообщение из больницы, в котором говорилось, что бригада скорой помощи доставила мужчину 1983 года рождения с ножевым ранением. Об этом сообщили пресс-службе регионального УМВД.

- Установлено, что накануне потерпевший отмечал со своим братом новогодние праздники, однако в ходе застолья мужчины поссорились. Недопонимания, возникшие на фоне алкогольного опьянения, закончились поножовщиной, - уточнили в ведомстве подробности случившегося.

Подозреваемый - житель поселка Винзили 1985 года рождения - признал вину и раскаялся в содеянном.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Также на него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».