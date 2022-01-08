В Тюменской области открыты четыре межмуниципальных приюта для бездомных животных

В Тюменской области работают четыре межмуниципальных приюта для бездомных животных Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюменской области работают четыре межмуниципальных приюта для бездомных животных - Тюмени, Ишиме, Ялуторовске и Тобольске. Как сообщили в Информационного центре правительства Тюменской области, каждый из них обеспечен кормами премиум-класса и ветеринарными препаратами. Кроме того, для собак созданы все комфортные условия: установлены вольеры и будки.

При поступлении каждое животное осматривает ветеринар, при необходимости проводится лечение. После обязательного 10-дневного карантина собак вакцинируют, стерилизуют и чипируют. Все расходы - за счет бюджета.

Как показывает практика, около половины собак находят новых хозяев. Единственная помощь, которую могут оказать неравнодушные граждане - информационная.

Напомним, межмуниципальные приюты созданы по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора.