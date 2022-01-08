В 2021 году тюменские хирурги провели более 360 сложнейших операций на сердце Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В 2021 год специалисты Тюменской ОКБ №1 выполнили более 360 сложнейших операций на сердце в условиях искусственного кровообращения, в том числе 61 вмешательство - детям. Информацию об этом сообщили в пресс-службе местного департамента здравоохранения.

Одну из таких операций медики провели 46-летнему пациенту, у которого диагностировали расслоение аорты первого типа.

- В подобной ситуации крайне важно максимально быстро оказать помощь. Каждый час промедления увеличивает вероятность неблагоприятного исхода на 10 %. Пациенту заменили всю грудную аорту - начиная от аортального клапана и заканчивая нисходящей грудной аортой, - рассказал заведующий кардиохирургическим отделением № 1Никита Стогний.

Тотальное протезирование главного сосуда длилось 13 часов. Все это время в операционной без устали трудились медики разных специальностей: хирурги, медицинские сестры, анестезиологи, санитарки иперфузиолог - бригада из 12 человек.

- Я счастлив, что врачи помогли мне. Хочу поблагодарить за профессионализм и проделанную работу весь персонал отделения, операционной бригады, больницы. Качество медицинской помощи - на высоте, - поделился спасенный пациент.