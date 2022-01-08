Погода на 8 января в Тюмени: потепление до +3 градусов

Погода на 8 января в Тюмени Фото: Вера Зенина

В субботу, 8 января, тюменцев ожидает пасмурная погода, утром и вечером возможен снег. Днем столбики термометров покажут от +3 до 0 градусов, к вечеру ожидается уже - 5, а ночью похолодает до -11. Также горожан ждет юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с.

Православные христиане отмечают в этот очень важный праздник - Собор Пресвятой Богородицы. Церковь с хвалебными и благодарственными песнями обращается к Богоматери, ставшей избранным орудием промысла, родившей Спасителя.

Кроме того, считается, если этот день ясный, то будет хороший урожай проса. Каша в печи подрумянится - к снегу. Если синички с утра пищат, то к ночи можно ожидать мороза, а вот беспрерывный крик ворон и галок сулит снегопады и метели.