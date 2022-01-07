На тюменских трассах ухудшилась видимость из-за сильного снегопада. Фото: Вадим Бегун

Тюменских водителей просят быть внимательнее на дорогах региона. Дело в том, что на трассах разыгралась стихия: идет сильный снег.

– Видимость на дорогах ухудшена, на загородных дорогах сильный боковой ветер. Водителям следует снизить скорость, выбирая скоростной режим с учетом дорожных и погодных условий, – сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве рассказали, что в этом году в области произошло 32 ДТП, в которых погибли 2 человека, 55 человек ранены, в двух случаях пострадали дети. Это значительно больше, чем в праздничные дни прошлого года.

6 ДТП совершили пьяные водители в Тюмени, Тобольске, Тюменском и Вагайском районах. 6 ДТП, в которых ранены 11 человек, произошло на федеральных автодорогах региона.

В оставшиеся праздничные дни сотрудники ГИБДД будут нести службу в усиленном режиме на федеральных автодорогах, а также проводить рейдовые мероприятии и сплошные проверки по выявлению водителей, управляющих транспортом под воздействием алкоголя и наркотиков.