Погода на 7 января 2022 года в Тюмени: весь день будет идти сильный снег

В Тюмени весь день будет идти сильный снег. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 7 января, на протяжении всего дня погода в Тюмени будет пасмурной. Весь день будет идти сильный снег, который днем может усилиться, но к вечеру начнет ослабевать.

Температура воздуха ночью минус 15 – 11 градусов, днем ожидается минус 1. Вечером столбики термометров покажут 0 градусов. В течение дня будет дуть юго-восточный, южный ветер со скоростью 3 – 8 метров в секунду.

7 января отмечается Рождество – один из главных христианских праздников. С прежних времен это день примирения, доброты, миролюбия, прославления Христа. Наши предки приметили, что если в этот день тепло, весна будет холодная.

Если же в день Рождества холодно и вьюга, будет холодно и летом. Густой иней и снег в этот день предвещали летом изобилие хлеба и малины. Несмотря на торжество этого праздника, светлый, ясный день указывал на неурожай. А много звезд на небе – на урожай грибов, ягод и гороха.