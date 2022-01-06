Губернатору Тюменской области Александру Моору – 48. Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Губернатору Тюменской области Александру Моору исполнилось 48 лет. День рождения в должности главы региона Александр Викторович отмечает в четвертый раз.

Александр Викторович Моор родился 6 января 1974 года в посёлке Березняки Тюменского района. Его мать всю жизнь проработала учительницей в школе № 49, отец трудился автомехаником высшей квалификации.

Учился в Тюменском государственном университете, получил специальность «бухгалтерский учёт и аудит». После окончания высшего учебного заведения трудился экономистом отдела кредитных ресурсов и краткосрочного кредитования ЗАО «Банк «Тюменский кредит».

В конце девяностых становится начальником отдела ликвидности, вице-президентом по внешнеэкономической деятельности тюменского инвестиционного банка «Дипломат». Далее переходит на должность зампредседателя правления ОАО «Банк «Белый Север», а затем и на должность начальника казначейства Ханты-Мансийского банка.

Занимал пост генерального директора тюменского ЦУМа, был главой администрации Тюмени.