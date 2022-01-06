Где тюменцам посмотреть трансляцию рождественского богослужения из Тобольского кремля? Фото: Ольга Крыльцова

Рассказываем, где можно посмотреть трансляцию рождественского богослужения из Тобольского кремля. Оно пройдет в ночь с 6 на 7 января 2022 года.

Так, прямая трансляция пройдет на ГТРК «Регион-Тюмень»: «Россия 1» (с 22.55 до 00.55), «Россия 24» (с 23.30 до 01.00), «Тюменское время» (21-я кнопка) и «TVOЯ Тюмень» (22-я кнопка) – с 23.45.

Посмотреть можно и в соцсетях: в официальных группах «Тюменского времени» в «Одноклассниках», «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Ютубе». В аккаунтах телеканала «Тобольское время» в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Ютуб». На радио «Вера» (92,4 FM в Тюмени) также будет идти трансляция с 23.45 до 02.00. Трансляция всенощного бдения с 17.00 до 19.30 и литургии с 2330 до 02.00 пройдет в группе Тобольской митрополии «ВКонтакте».