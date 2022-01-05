В Тюмени пропал 20-летний парень. Фото: Поисковый отряд «Белая Сова - Тюмень»

В Тюмени пропал 20-летний Валентин Машков. 25 декабря 2021 года он ушел из дома на улице Моторостроителей в областной столице, и до сих пор о его местонахождении ничего неизвестно.

По информации волонтеров поискового отряда «Белая Сова – Тюмень», пропавшему на вид 18 – 20 лет, рост составляет 165 – 175 сантиметров, имеет славянскую внешность, худощавое телосложение, темные волосы.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о Валентине Дмитриевиче, просят позвонить по телефонам: 02/102 – полиция, 8 (3452) 27-01-00 – дежурная часть ОП № 1 г. Тюмени, 8-932-32-39-911 – волонтеры ПО «Белая Сова – Тюмень» или написать на почту poisksova@gmail.com.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что история внезапно пропавшего 16-летнего тюменца Платона Белоусова заставила попереживать многих. Подросток отдыхал с друзьями в палатке у деревни Падерина, а потом исчез: пошёл на рыбалку ранним утром, взяв с собой нож, но к месту стоянки так и не вернулся.

Вскоре родители забили тревогу. В районе исчезновения парня организовали масштабные поиски, а следственный комитет даже возбудил уголовное дело по статье «Убийство». День, два, три – время шло, а тюменец так и не находился. Казалось, что надежды нет, но спустя неделю активных поисков Платона нашли в лесу – измученным, грязным, истощенным, но живым.