В Тюмени спасатели проверили готовность мест празднования Рождества Христова. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюмени сотрудники Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС по региону посетили места празднования Рождества Христова. При проведении обследований церквей, храмов и монастырей инспекторы особое внимание уделили проверке путей эвакуации и эвакуационных выходов, чтобы они были свободны в случае возникновения экстренной ситуации.

– С персоналом объектов проводился инструктаж и профилактические беседы. Проверялось наличие и исправность первичных средств пожаротушения, дата последней проверки на работоспособность, наличие механических повреждений, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Системы пожарной автоматики на всех объектах также проверены на работоспособность, потому что от этого зависит жизнь и здоровье людей в случае возникновения пожара.