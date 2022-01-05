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Общество5 января 2022 11:06

В Тюмени спасатели проверили готовность мест празднования Рождества Христова

С персоналом объектов проводился инструктаж и профилактические беседы
Сергей Швецов
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В Тюмени спасатели проверили готовность мест празднования Рождества Христова.

В Тюмени спасатели проверили готовность мест празднования Рождества Христова.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюмени сотрудники Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС по региону посетили места празднования Рождества Христова. При проведении обследований церквей, храмов и монастырей инспекторы особое внимание уделили проверке путей эвакуации и эвакуационных выходов, чтобы они были свободны в случае возникновения экстренной ситуации.

– С персоналом объектов проводился инструктаж и профилактические беседы. Проверялось наличие и исправность первичных средств пожаротушения, дата последней проверки на работоспособность, наличие механических повреждений, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Системы пожарной автоматики на всех объектах также проверены на работоспособность, потому что от этого зависит жизнь и здоровье людей в случае возникновения пожара.