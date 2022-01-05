Под Тюменью юные детдомовцы попали в ДТП на угнанном авто. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На улице Центральной в селе Борки Тюменской области столкнулись автомобили «Опель» и ВАЗ-2107. Дорожный инцидент, в котором обошлось без пострадавших, случился накануне, 4 января.

– Предварительно, водитель «семерки» нарушил правила, проезжая перекресток. В «Жигулях» находились четверо подростков, воспитанников детского дома, 14 и 15 лет. За рулем был 14-летний мальчик, права управления транспортом он не имеет, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Школьники пояснили, что обменяли «Жигули» за айфон. Однако автоинспекторы выяснили, что машина накануне была угнана с улицы Олимпийской в Тюмени.

В настоящее время сотрудники ведомства выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Информация направлена в подразделение по делам несовершеннолетних.