Погода на 6 января 2022 года в Тюмени: сильный мороз перед резким потеплением

В Тюмени сильный мороз перед резким потеплением. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 6 января, в Тюмени весь день будет держаться ясная погода, а вечером на небе появятся облака. Без осадков.

Температура воздуха ночью минус 24 – 26 градусов, днем ожидается минус 23 – 24. Вечером столбики термометров покажут 19 – 16 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть юго-западный, юго-восточный ветер со скоростью 1 – 4 метра в секунду.

6 января все православные народы празднуют Рождественский сочельник. С этого дня наступают рождественские морозы. Глубоко промёрзшая земля предвещает плодородие. По погоде этого дня предсказывают погоду декабря. Если в этот день тепло, весна будет холодной; метель – к урожаю пшеницы.

В народе говорили: «Коли на Кутью небо звездисто, богатый приплод скота и много ягод будет». Если на сочельник случился снегопад, жди процветания хозяйства в новом году, а если мороз – в семье будет совет да любовь.