Погода на 5 января 2022 года в Тюмени: минус 22

В Тюмени минус 22. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 5 января, в Тюмени весь день будет держаться ясная погода. Без осадков.

Температура воздуха ночью минус 17 – 19 градусов, днем ожидается минус 18 – 19. Вечером столбики термометров покажут 21 – 22 градуса ниже нуля. В течение дня будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3 – 5 метров в секунду.

5 января почитается память мучеников Феодула, Саторнина и других. С этого дня уже начиналась активная подготовка к рождественским праздникам: принято было убрать дом и готовить кутью. Наши предки по погоде этого дня предсказывали погоду ноября.

Для этого дня характерна ветреная погода, поэтому в старину говорили: «Пришёл Федул – ветер подул», это предвещало хороший урожай. Благоприятным признаком для урожая считаются ясные дни во время всего Рождественского поста (28 ноября – 6 января).