Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 4 января 2022 года: скончались 15 человек

Последние новости о коронавирусе в Тюмени Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области продолжается пандемия коронавируса. По сообщению местного оперштаба, на сегодняшний день количество умерших от COVID-19 увеличилось на 15 человек. Всего с начала пандемии скончались 3 439 жителей.

Также напоминаем, что в регионе зарегистрировано 180 новых случаев заболевания. На данный момент 29 пациентов находятся на ИВЛ, а 29 245 – под медицинским наблюдением.

За последние сутки в России выявлено 15 903 человека с COVID-19 в 84 регионах, из них 1 196 (7,5%) без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 10 570 212 случаев в 85 регионах. Излечился от коронавируса 21 071 человек, с начала пандемии – 9 575 147. За сутки зафиксировано 834 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 312 187 человек.