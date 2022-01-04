Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 4 января 2022 года: заболели 180 человек

Последние новости о коронавирусе в Тюмени Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области продолжается пандемия коронавируса. Согласно данным местного оперштаба, за минувшие сутки зафиксировано 180 случаев заболевания, среди заболевших 18 – дети. Всего с начала пандемии заразились 91 024 человека.

На данный момент 29 пациентов находятся на ИВЛ (из общего числа заболевших), 29 245 тюменцев остаются под медицинским наблюдением.

Однако есть и хорошие новости, за сутки от болезни излечились 215 человек, за весь период – 82 433.

Вакцинированы против коронавируса 999 535 жителей, полный курс прошли 945 636 тюменцев.

За последние сутки в России выявлено 15 903 человека с COVID-19 в 84 регионах, из них 1 196 – (7,5%) без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 10 570 212 случаев в 85 регионах. Излечился от коронавируса 21 071 человек, с начала пандемии – 9 575 147. За сутки зафиксировано 834 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 312 187 человек.