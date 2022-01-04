В Тюмени пьяный водитель без прав устроил смертельное ДТП и убежал с места аварии

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

На тюменских дорогах вновь погибли люди. По сообщению районной Госавтоинспекции, авария произошла в ночь с 3 на 4 января в районе пересечения улиц М. Тореза и Герцена.

– Столкнулись «Хонда-Цивик» и «Лексус». По предварительной информации, водитель «Хонды» выехал на встречную полосу, где столкнулся со второй иномаркой. В итоге в ДТП погиб 32-летний пассажир «Хонды», а 29-летний пассажир получил травмы, – уточнили в ведомстве подробности случившегося.

Поняв, что натворил, 35-летний виновник аварии бросил машину и убежал в неизвестном направлении, однако сотрудники ГИБДД задержали его по горячим следам.

Позже выяснилось, что срок действия водительских прав у тюменца закончился еще в июне прошлого года. Также он находился в состоянии опьянения, показания алкотестера составили 0,56 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Кроме того, в 2011 году мужчину лишали водительских прав на 18 месяцев за отказ проходить освидетельствование на состояние опьянения.

Обстоятельства ДТП выясняются правоохранительными органами.