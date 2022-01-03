Тюменские семьи активно пользуются мерами соцподдержки Фото: Архив "КП"

По данным департамента социального развития, почти 15,4 тысячи семей получали в прошедшем году ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

Ежемесячную денежную выплату на третьего и последующих детей, рожденных по 31 декабря 2019 года, – более 5,6 тысячи семей, а ежемесячную денежную выплату на третьего и последующих детей, рожденных с 1 января 2020 года, получили почти 6,9 тысячи семей.

Кроме того, 4,3 тысячи семей воспользовались правом на региональный материнский (семейный) капитал при рождении (усыновлении) первого ребенка и почти 3,5 тысячи семей получили такую выплату при рождении (усыновлении) третьего и последующих детей.