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Москва7 января 2022 15:10

В Голышмановском округе построили почти 7 тысяч квадратных метров нового жилья в 2021 году

В эксплуатацию ввели свыше 50 домов
Сергей Швецов
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В Голышмановском округе построили почти 7 тысяч квадратных метров нового жилья в 2021 году.

В Голышмановском округе построили почти 7 тысяч квадратных метров нового жилья в 2021 году.

Фото: Вадим Бегун

В Голышмановском округе построили почти 7 тысяч квадратных метров нового жилья в 2021 году. В эксплуатацию ввели свыше 50 домов.

По информации председателя комитета градостроительства и архитектуры округа Веры Тарасовой, в муниципалитете стали меньше строить частных домов. По ее словам, платёжеспособность населения ниже, чем потребности. Кроме того, сейчас люди берут меньше ипотечных кредитов из-за опасений, что нечем их выплачивать. Кроме того, сократилось финансирование льготных программ,

В 2022 году на территории Голышмановского округа объёмы индивидуального жилищного строительства останутся примерно на уровне прошлого года. Уже известно, что введут в эксплуатацию три многоквартининика.