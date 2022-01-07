В Голышмановском округе построили почти 7 тысяч квадратных метров нового жилья в 2021 году. Фото: Вадим Бегун

В Голышмановском округе построили почти 7 тысяч квадратных метров нового жилья в 2021 году. В эксплуатацию ввели свыше 50 домов.

По информации председателя комитета градостроительства и архитектуры округа Веры Тарасовой, в муниципалитете стали меньше строить частных домов. По ее словам, платёжеспособность населения ниже, чем потребности. Кроме того, сейчас люди берут меньше ипотечных кредитов из-за опасений, что нечем их выплачивать. Кроме того, сократилось финансирование льготных программ,

В 2022 году на территории Голышмановского округа объёмы индивидуального жилищного строительства останутся примерно на уровне прошлого года. Уже известно, что введут в эксплуатацию три многоквартининика.