На улицах Тюмени могут появиться силуэты хищных птиц. Эту идею уже пытались реализовать в Ишиме.

– Понимая значимость и необходимость устройства изображений, департаментом будет рассмотрена возможность организации данных видов работ на путепроводах в районе улиц Мориса Тореза, Первомайской, Мельникайте (Ставропольской) и по улице Республики (Монтажников) в 2022 году, – процитировали ответ властей экологи.

Напомним, что изначально предложение о нанесении наклеек появилось в 2018 году, но тогда оно осталось незамеченным. В январе 2021 года была сделана вторая попытка. Активисты утверждают, что такая мера спасения птиц является одной из самых недорогих и действенных.

Дело в том, что пернатые разбиваются о прозрачные стенки на лету, не замечая экраны, отмечает «Тюменская область сегодня».