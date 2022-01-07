Жителей Заводоуковского и Упоровского районов принимают в Центре ХСН. Фото - admtyumen.ru.

Жителей Заводоуковского и Упоровского районов принимают в Центре хронической сердечной недостаточности. Его создали год назад на базе Областной больницы №12.

– Диспансерное наблюдение в центре сердечной недостаточности заключается в регулярном обследовании, контроле показателей крови, проведении ЭКГ, УЗИ сердца, при необходимости – суточного мониторирования ЭКГ. Специалисты проводят регулярный телефонный опрос пациентов для уточнения жалоб и самочувствия, контроля за лечением, – рассказал главный врач медучреждения Николай Сипачев.

В течение 2021 года 35 пациентов были направлены на госпитализацию для оказания высокотехнологичной медицинской помощи, такой как коронарная ангиография (26 человек), имплантация искусственного водителя ритма сердца (три человека) и другие вмешательства.