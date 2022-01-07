Сибирская ковровая фабрика планирует увеличить объемы производства. Фото - google.com.

Сибирская ковровая фабрика планирует увеличить объемы производства. По словам директор Анатолия Кондратьева, 2021 год был тяжелым, но и продуктивным.

– Мы по достоинству гордимся качеством и конкурентоспособностью нашей продукции, поэтому в планах участие и в международных выставках. Конечно, в связи с эпидемиологической обстановкой в мире, нам пришлось скорректировать свои планы, но мы до сих пор помним тот опыт участия в международных выставках в Нью-Йорк и в Чикаго, после которых наши сибирские ковры были разобраны самыми большими коллекционерами мира, – отметил Кондратьев.

По его словам, сейчас покупатели отдают предпочтение натуральным материалам, увеличился спрос на те самые «бабушкины» ковры с изображением ярких цветов на черном фоне. В большинстве случаев люди приобретают именно махровые сибирские ковры с традиционным рисунком. Из необычных – поступали индивидуальные заказы на ковры по мотивам детских рисунков, отмечает «Тюменская линия».