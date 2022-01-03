Тюменцам рассказали, как избавиться от похмелья Фото: Мария Толстихина

Новогодние праздники – это хорошо, да только вот последствия могут быть довольно тяжелыми. Специалисты рассказали редакции «МегаТюмень» о том, как избавиться от похмелья.

Тюменский диетолог Елена Дороднева посоветовала тюменцам после новогодних посиделок пить побольше воды, а врач-нарколог Алексей Казанцев настойчиво рекомендует отказаться от употребления пива, чтобы «опохмелиться». Это мало поможет вашему организму, да еще и приведет к длительному запою.

Можно выпить воду с лимоном или обычную минералку, чтобы избавиться от запаха перегара. Привычка завтракать «прошлогодними» салатами не так плоха в борьбе с похмельем. Но здесь врачи советуют выбрать высокобелковую пищу, например содержащую яйца, а также шпинат и морковь.

Если в доме не оказалось минералки, то за ней лучше прогуляться до ближайшего магазина. Тем более что свежий воздух только на пользу. Совершите неспешную прогулку и избегайте до конца дня сильных физических нагрузок.