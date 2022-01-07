Тюменская область продолжит сотрудничать с Фондом поддержки детей. Фото - fond_detyam.

Тюменская область продолжит сотрудничать с Фондом поддержки детей. Об этом сообщает департамент социального развития региона.

В 2021 году реализовывались два комплекса мероприятий. Прежде всего, это программа «Точка опоры». Она включает комплекс мер по сопровождению и реабилитации детей, подвергшихся преступным посягательствам и склонных к суицидальному поведению.

– Второй комплекс мер, под названием «Стратегия семейного успеха», направлен на развитие эффективных социальных практик, способствующих сокращению бедности семей с детьми и улучшению условий жизни детей в таких семьях, – отметили в ведомстве.

Для организации новых форм работы с семьями и детьми в рамках партнерских отношений с Фондом дополнительно привлечены в 2021 году средства на общую сумму почти 11,5 млн. рублей.