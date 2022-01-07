ФК «Тюмень» возобновит сезон в апреле. Фото - ФК «Тюмень» в ВК.

ФК «Тюмень» возобновит сезон в апреле. Команда пробудет в отпуске до конца января.

Клуб, выступающий в четвертой группе среди команд-клубов II дивизиона ФНЛ, отыграл первую часть сезона из 20 туров. Сезон возобновится 3 апреля, первый матч – с «Ностой» из Новотроицка. Всего запланировано 30 туров.

Перед перерывом «Тюмень» находилась на четвертой строке турнирной таблицы. За 19 сыгранных матчей клуб заработал 37 очков. Было 11 побед, 4 проигрыша и 4 ничьих.

В первой половине сезона у «Тюмени» были крупные победы: 29 августа разгромили «Торпедо» из Миасса со счетом 8:1, 6 сентября взяли верх над «Оренбургом-2» - 7:3, 23 октября обыграли «Ладу-Тольятти» - 7:0. Однако в ноябре два матча закончилось со счетом 0:0 на табло – с «Челябинском» и «Звездой» из Перми, передает «Вслух.ру».