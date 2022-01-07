Тюменский педиатр рассказала, как уберечь ребенка от ОРВИ в новогодние каникулы. Фото: Вадим Бегун

Педиатр Тюменского кардиологического научного центра Татьяна Чахчахова рассказала, как уберечь ребенка от ОРВИ в новогодние каникулы. Так, во время посещения общественных мест нужно обрабатывать ребенку руки мягким антисептиком.

– Дома тщательно мойте руки, промывайте нос изотоническим солевым раствором. Старайтесь не кормить ребенка на ходу, потому что все упаковки от пюре, соков, йогуртов необходимо мыть перед употреблением. Товар с завода до прилавка магазина проделывает долгий путь, – отмечает Чахчахова.

Если у ребенка повысилась температура 37 градусов и выше, появились такие симптомы, как насморк, подкашливание, кашель, конъюнктивит, боль в горле или симптомы интоксикации (вялость, слабость, снижение аппетита) – это значит, что он заболел. В этом случае стоит сразу обратиться к врачу, отмечает «АиФ - Западная Сибирь».