Работа тюменских соцучреждений получила признание в 2021 году. Фото - google.com.

Работа тюменских социальных учреждений получила признание в 2021 году. Так, коллектив Регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации получил Почетный знак Тюменской городской думы «За волонтерство и милосердие».

По результатам ежегодного рейтинга инвест-привлекательности «Топ- Российских здравниц» Центр оздоровления и реабилитации «Красная гвоздика» занял почетное второе место в топе-10 пансионатов по инвестиционному потенциалу. Санаторий вошел в число победителей номинации «Услуги для населения» за санаторно-оздоровительный сервис.

Проект «Штаб-квартира «серебряного» добровольчества» неоднократно в текущем году становился победителем Всероссийского грантового конкурса Ассоциации волонтерских центров «Молоды душой».

Проект «Гиды 55+.Перезагрузка» стал одним из победителей конкурса Фонда президентских грантов. Проект «Бабушкин Workout» с участием «серебряных» волонтеров, объединяющих поколения, стал победителем конкурса «Спорт для всех», организованного Благотворительным фондом В. Потанина, напоминает департамент социального развития Тюменской области.