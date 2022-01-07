Тюменцам объяснили, как избежать обмана при покупке машины в автосалоне. Фото: Вадим Бегун

Тюменцам объяснили, как избежать обмана при покупке машины в автосалоне. Обязательно изучите отзывы о компаниях-продавцах автомобилей.

Сразу надо обратить внимание на типичные нарушения, возможные в этой сфере, такие как: нарушения в рекламе (для завлечения клиентов могут указать заниженную стоимость авто), подписание предварительного договора с передачей первого взноса до показа автомобиля или заключения договора-купли продажи (в договоре как правило есть условия об удержании всей суммы взноса или его части), а также недостоверная информация о размере процентной ставки по кредиту.

Перед подписанием договора обязательно неспешно и вдумчиво изучите его, не пропуская ни одного пункта. Прочитать нужно все, что написано мелким шрифтом. Не ставьте подпись, если какие-то пункты посчитаете сомнительными. Если же менеджер унес документ, а затем вернул его, придется перечитать информацию заново, советует портал Megatyumen.ru.