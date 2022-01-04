Погода 4 января в Тюмени: мороз и солнце

Погода на 4 января в Тюмени Фото: Вера Зенина

Во вторник, 4 января, тюменцев ожидает ясное небо. Солнце выглянет из-за туч с самого утра, радуя горожан своими лучами. Днем столбики термометров покажут минус 16 градусов, к вечеру ожидается уже минус 18, а ночью похолодает до минус 20. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7 – 12 м/с, местами порывы до 17 м/с.

Православные христиане почитают в этот день святую великомученицу Анастасию Узорешительницу, известную своим даром врачевания. В традиции Русской Православной Церкви она облегчала (разрешала) страдания узников-христиан, отчего и получила такое имя.

Согласно народным приметам, если облака в этот день идут против ветра – будет снег. Много длинных сосулек на южной стороне – к большому урожаю и хорошим уловам.