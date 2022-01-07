Тюменские выпускники прошлых лет могут сдать ЕГЭ. Фото: Ольга Крыльцова

Тюменские выпускники прошлых лет могут сдать ЕГЭ. Заявить о своем намерении можно до 1 февраля в региональный центр обработки информации или департамент образования.

При подаче заявления нужно при себе иметь оригиналы и копии следующих документов: паспорта (2, 3 страница и страница с регистрацией по месту жительства); СНИЛС; аттестата о среднем общем образовании; свидетельства о браке или свидетельства о перемене имени (при смене фамилии, имени, отчества), отмечает «Вслух.ру».

Расписание ЕГЭ уже утверждено. Предусмотрено три периода: досрочный (с 21 марта по 15 апреля), основной (с 26 мая по 2 июля) и дополнительный (5-20 сентября). Доступен и открытый банк заданий на сайте «Федерального института педагогических измерений», который формирует контрольно-измерительные материалы на экзамены.