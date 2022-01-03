В 2021 году 4 606 тюменцев оказались обманутыми кибермошенниками

Мошенники выманили у горожан общую сумму в размере более 425 миллионов рублей Фото: Мария Толстихина

По данным прокуратуры Тюменской области, в сети кибермошенников попались 4 606 тюменцев за 11 месяцев 2021 года. В прошлом году этот показатель был на 9,3% выше – 5 080 обращения. Об этом рассказала «Тюменская область сегодня».

В общей сложности в 2021-м преступники похитили у жителей региона 425 миллионов рублей. Наиболее частыми являются телефонные и интернет мошенничества, они составили почти 70% от всей IT-преступности.

Три сценария в УМВД назвали самыми распространенными. Первый – звонок от лжесотрудника банка. Он называет вас по имени и отчеству и сообщает о попытке совершения транзакции или взятия кредита. Любыми способами он пытается узнать данные вашей карты. Второй – обман на сайте объявлений. Мошенник размещает липовое объявление, а после предлагает покупателю внести предоплату и исчезает. А также обман на сайте поиска попутчиков. Очень схож с предыдущей схемой.