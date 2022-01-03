В селе Абатском устроят забег в валенках Фото: Мария Толстихина

Праздник снега и веселья «Зимние забавы» начнется в селе Абатское 6 января в 13 часов. Об этом сообщила «Тюменская линия».

Зимние забавы» в Абатском устраивают ежегодно. Участников угощают горячим чаем и выпечкой. Гостей ждут забеги в валенках, танцы, семейный конкурс «Покатушки на ватрушке».

– Основная задача, которую мы как организаторы ставим перед собой, – создать эмоциональную атмосферу праздника, в первую очередь для детей. А в целом это прекрасный повод провести время в веселой компании и как следует прочувствовать новогоднюю атмосферу. Что может быть лучше, чем принять участие в эстафетах, попить горячего чая на свежем воздухе, принять участие в массовой игре в снежки и просто сделать классные фотографии? На нашем празднике найдется занятие всем, – рассказали организаторы.