Тоболякам помогли подготовить подарки в Палатах Мороза-Воеводы Фото: Алексей КОСЕНЧУК

В Гостином дворе Тобольского музея-заповедника открылись расписные палаты Мороза-воеводы. Они помогли тоболякам подготовить оригинальные подарки близким и друзьям на все новогодние праздники.

Сотрудники музея и мастера народного творчества помогли землякам и гостям города сделать своими руками оригинальный и запоминающийся подарок для родных и друзей.

Так, на мастер-классе «Огонек желаний» посетителям палат Деда Мороза рассказали об истории развития свечного дела в Сибири и Тобольске. После чего все желающие с помощью советов специалистов смогли сотворить свое огненное новогоднее чудо – декоративную свечу.

Собравшихся на мастер-класс «Воеводский подарок» научили делать новогодние игрушки из природных материалов. А пряничных дел мастера поделились секретами изготовления и украшения традиционного русского лакомства.