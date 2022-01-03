Тюменский ХК «Рубин» сыграет с сильным соперниками из Санкт-Петербурга

Фото: Игорь Кияшкин Фото: Социальные сети

Тюменский ХК «Рубин» продолжит регулярный чемпионат ВХЛ с выездной серии. Первая серия игр чемпионата ВХЛ в 2022 году начнется 8 января. Об этом сообщает «Вслух.ру».

Соперниками предстанут сильные команды из Санкт-Петербурга, с которыми тюменцы уже скрещивали клюшки в нынешнем сезоне. «Рубин» будет играть в Воскресенске с местным «Химиком». 10 января тюменский клуб встретится с ХК «Рязань». Вторая половина серии пройдет в северной столице. 12 января предстоит матч со «СКА-Нева», 14 января – с «Динамо СПб».

Кстати, питерцы и тюменцы в первом полугодии стабильно держатся в первой пятерке турнирной таблицы. «Химик» входит в первую десятку. «Рязань» располагается ближе к концу списка.