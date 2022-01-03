Погода в Тюмени на 3 января 2022 года: местами небольшой снег Фото: Мария Толстихина

В Тюмени облачно, небольшой, местами умеренный снег, ветер южный, юго-восточный, 7 – 12 м/с, местами порывы до 17 м/с, метель, потепление, температура ночью -8…-13 градусов, днем -2…-7.

3 января в мире отмечается необычный праздник: эта дата считается днем рождения соломинки для коктейлей. Изначально соломинка для питья коктейлей изготавливалась из соломы, содержащей пустотелые стебли злаковых – ржаные трубочки, от чего и возникло название этого приспособления.