В Тюмени собирают теплую одежду для нуждающихся

Зимнюю одежду принимают в центрах «Семья» и «Милосердие» Фото: Архив "КП"

В Тюмени организовали сбор вещей для нуждающихся. Одежду принимают в центрах «Семья» и «Милосердие». Об этом сообщила «Тюменская область сегодня». Принимают вещи на улице Амурской, 150. Их можно привезти в любое время суток и оставить на посту охраны.

– Сбор зимних вещей мы осуществляем круглогодично. Можно привозить их и летом. Сейчас особенно актуальна теплая одежда: шапки, варежки и другие вещи. Они могут быть как новыми, так и ношеными, но в хорошем состоянии, – рассказали в пресс-службе центра «Семья».

Нужны теплые носки, шапки, шарфы, варежки, гетры, подштанники, теплые куртки и кофты. Особенно нужна зимняя обувь больших размеров, от 44-го до 46-го. Одежду бездомным можно также передать по адресу: улица Коммунистическая, 70.