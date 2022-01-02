В администрации Тюмени объяснили, почему проезд в автобусах подорожал Фото: Татьяна Коркина

В администрации Тюмени объяснили, почему проезд в автобусах подорожал. Стоимость проезда увеличилась на 1 рубль.

С 1 января тюменцы платят за поездку в автобусе наличными - 29 рублей, по карте - 28 рублей. Подорожание связано с увеличением себестоимости работы транспорта.

Как пояснил директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Евгений Ташланов, за последние годы стоимость дизельного топлива и газа, расходных материалов, вроде шин, увеличилась больше, чем выросла стоимость проезда.

- На каких-то маршрутах себестоимость проезда равна стоимости, установленной администрацией, а где-то она доходит до 50 рублей на пассажира, - рассказал Ташланов.

По его словам, в этом году стоимость проезда увеличивать больше не будут.