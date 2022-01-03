Новогодние каникулы в Тюмени: куда сходить?

Тюменцы могут комфортно оздоровиться в бассейне с термальной минеральной водой и разнообразить свой отдых различными активностями Фото: Архив "КП"

Для любителей активного отдыха редакция Megatyumen.ru подготовила подборку мест для экотуризма совместно с департаментом потребительского рынка и туризма Тюменской области.

Тюменцы могут комфортно оздоровиться в бассейне с термальной минеральной водой и разнообразить свой отдых различными активностями, посещением бани, пребыванием на природе в глубине настоящего сибирского соснового леса, дегустацией русской и сибирской кухни на территории экопарка «Тайга». Это большая площадка, которая предлагает большое количество вариантов комфортного отдыха за городом.

– Необычным объектом экологического туризма также является природно-реабилитационный комплекс «Гнездо». Это многофункциональная площадка, сочетающая различные направления отдыха в особой архитектурной среде. Здесь предлагают самые разнообразные варианты размещения: от дома внутри настоящего автобуса до дома на дереве, – также рассказали в департаменте потребительского рынка и туризма региона.

А в рамках развития экологического туризма в Тюменской области действует тур-клуб «Экотур72», его ведущим является тюменский ученый и путешественник Павел Ситников. Он разработал и реализует экотуры, которые включают посещение природных территорий и памятников природы, в ходе туров ученый проводит экскурсии и приводит массу необычных фактов о природе и экологии региона.